Які гриби є найкориснішими для людини: поради дієтологів

Сучасна наука дедалі частіше говорить про гриби як про справжній суперфуд. Вони не лише урізноманітнюють раціон, а й мають унікальний хімічний склад, що позитивно впливає на організм.

Про це повідомляє «ПЛ».

Дієтологи Гарвардського університету наголошують, що гриби містять природний антиоксидант ерготіонін, який захищає клітини від ушкодження, а також бета-глюкани, що підтримують роботу імунної системи.

Водночас вони низькокалорійні, практично не містять жирів і можуть стати чудовою альтернативою м’ясу у періоди дієти або посту.

Серед найцінніших видів називають шиїтаке, майтаке, рейші, печериці та білі гриби. Шиїтаке мають речовину лентинан, яка може допомагати знижувати рівень холестерину.

Рейші відомі своїми адаптогенними властивостями — вони підвищують стійкість організму до стресу та втрати енергії. Майтаке, своєю чергою, часто використовують у функціональних добавках для підтримки імунітету. Навіть звичайні печериці містять значну кількість вітамінів групи B, калію та фосфору, необхідних для роботи нервової системи.

Дієтологи радять уживати гриби лише після термічної обробки, адже сирі вони засвоюються значно гірше. Найкориснішими вважають варіння або легке обсмаження без великої кількості жиру.

Важливо пам’ятати й про безпеку: збираючи дикі гриби, необхідно бути впевненими у їх походженні, адже отруєння грибами залишається однією з найнебезпечніших харчових інтоксикацій. Водночас регулярне включення безпечних грибів до раціону допомагає покращити мікрофлору, стабілізувати рівень цукру в крові та підтримати загальний тонус організму.

Саме тому дієтологи все частіше радять ставитися до грибів не лише як до інгредієнта для страв, а як до природного елемента здорового способу життя.

