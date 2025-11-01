Як краще запам’ятовувати англійські слова: лайфхак від експертів

Вивчення англійської мови часто асоціюється із зубрінням, але сучасні лінгвісти доводять, що пам’ять працює ефективніше через систему природних повторень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Метод інтервального повторення (spaced repetition) дозволяє запам’ятовувати слова надовго, адже інформація повторюється саме в той момент, коли мозок починає її забувати. Це створює стабільні нейронні зв’язки.

Ще один ефективний підхід — контекстне навчання. Коли слово вивчається не ізольовано, а в живому реченні або ситуації, воно закріплюється глибше.

Наприклад, замість заучування «to achieve — досягати», краще створити фразу «He achieved his goal after months of work». Такий метод активує не лише пам’ять, а й мислення.

Корисним є і використання асоціацій. Людський мозок запам’ятовує образи швидше, ніж символи. Тому якщо слово «bridge» асоціювати з конкретним мостом у Києві чи Лондоні, воно засвоїться швидше.

Для тих, хто має обмежений час і бюджет, підходять безкоштовні програми на зразок Anki або Quizlet, які автоматично підлаштовують ритм повторення. Можна також інтегрувати слова у власні тексти, використовуючи їх у статтях чи нотатках.

Пам’ять — як м’яз: вона потребує регулярного тренування. І найкращий спосіб учити слова — не відкласти, а вплести мову у власне життя. Англійська запам’ятовується не тоді, коли її зубриш, а коли починаєш думати нею.

