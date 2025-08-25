Чому вироби з пластику повільно «вбивають» людей: експерти розкрили їх шкідливий вплив

Сучасний світ важко уявити без пластику – він оточує нас у побуті, промисловості, медицині. Водночас дедалі більше досліджень підтверджують: цей матеріал має небезпечний прихований вплив на здоров’я людини.

Пластикові вироби у процесі використання та розкладання виділяють мікрочастинки, відомі як мікропластик, і токсичні хімічні сполуки – бісфенол-А, фталати, стироли. Ці речовини непомітно проникають у навколишнє середовище, потрапляють у воду, продукти харчування, а згодом і в організм людини.

Наукові звіти провідних університетів світу підтверджують, що мікропластик уже виявляється не лише у тканинах внутрішніх органів, а й у крові.

Це може призводити до гормональних збоїв, проблем із репродуктивною функцією, розвитку хронічних захворювань і навіть збільшення ризику онкології. Токсиколог Олена Григоренко зазначає:

«Ми фактично живемо в середовищі, насиченому штучними речовинами, які здатні накопичуватися в організмі. Наслідки цього процесу можуть проявитися через десятиліття»

Фахівці наголошують на необхідності зменшення споживання одноразових пластикових виробів і переходу на екологічні альтернативи – скло, метал, біорозкладні матеріали.

Водночас важливу роль відіграє державна політика щодо утилізації відходів та стимулювання «зеленої» промисловості. Лише комплексні заходи можуть зупинити повільну, але невідворотну загрозу, яку створює надмірне використання пластику у XXI столітті.

