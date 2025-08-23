Як кольори можуть впливати на настрій людини: дослідження вчених

Наукові дослідження останніх десятиліть підтверджують, що кольори мають виражений вплив на психоемоційний стан людини.

Про це повідомляє «ПЛ».

Психологи та нейрофізіологи вивчали, як різні відтінки впливають на роботу мозку, рівень тривожності, здатність концентруватися і навіть на фізіологічні показники, такі як частота серцевих скорочень.

У статтях, опублікованих у провідних наукових журналах, зокрема Frontiers in Psychology, зазначається, що сприйняття кольорів напряму пов’язане з діяльністю центральної нервової системи.

Доведено, що сині та зелені відтінки здатні створювати ефект заспокоєння, допомагають нормалізувати ритм серця і знижують рівень стресових гормонів. Червоний і помаранчевий, навпаки, активізують організм, стимулюють вироблення адреналіну і можуть підвищувати рівень уважності.

Жовтий асоціюється з життєрадісністю та креативністю, а сірий і надто темні кольори нерідко пов’язані з пригніченістю та відчуттям втоми.

Знання про вплив кольорів активно використовуються у прикладних сферах. У дизайні інтер’єрів добір палітри допомагає створювати комфортні умови для відпочинку чи роботи, у маркетингу колірні акценти впливають на споживчу поведінку, а в медицині спеціально підібрані відтінки в палатах чи кабінетах можуть зменшувати рівень тривожності пацієнтів.

Вчені підкреслюють, що дія кольорів не є універсальною, адже вона може залежати від культурних традицій та особистого досвіду. Проте загальна тенденція підтверджує: колірне оточення є важливим чинником психологічного комфорту і здатне суттєво підсилювати як позитивні, так і негативні емоційні реакції.