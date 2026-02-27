Найкращі тижневі знижки у Novus з 23 лютого по 1 березня: як раціонально спланувати покупки

Періодичні знижки у великих торговельних мережах залишаються одним з ключових інструментів споживчої економії в умовах зростання базових витрат домогосподарств.

Про це повідомляє «ПЛ».

Акційна політика Novus у проміжку з 23 лютого по 1 березня формується на основі офіційних прайс-листів та сезонного попиту, що дозволяє покупцям заздалегідь планувати витрати без шкоди для бюджету.

Аналітики роздрібного ринку зазначають, що тижневі пропозиції мережі традиційно охоплюють соціально значущі категорії товарів.

Раціональне планування покупок у цей період передбачає попередній аналіз реальних потреб, порівняння стандартної та акційної ціни, а також відмову від імпульсивних придбань.

Такий підхід відповідає принципам фінансової грамотності та дозволяє знизити навантаження на сімейний бюджет. Офіційна інформація від ритейлера підтверджує, що акції мають обмежений термін дії та не впливають на якість продукції.

У результаті споживач отримує можливість оптимізувати витрати без зниження рівня споживання, що особливо актуально наприкінці зимового періоду.

