Графік відключення світла у Чернігівській області на 22 січня: скільки буде електроенергії

На 22 січня в Чернігівській області заплановано застосування погодинних графіків обмеження електропостачання, сформованих з урахуванням поточного стану енергосистеми та рівня споживання.

Про це повідомляє «ПЛ».

За інформацією операторів системи розподілу, найбільше навантаження традиційно очікується у ранкові та вечірні години. Саме в ці періоди можливі тимчасові перерви в електропостачанні для побутових споживачів.

Критично важливі об’єкти — лікарні, системи водопостачання, зв’язку та інші елементи інфраструктури — залишаються у пріоритеті та забезпечуються електроенергією без відключень або з мінімальними обмеженнями.

Енергетики наголошують, що графіки можуть коригуватися в оперативному режимі залежно від ситуації в об’єднаній енергосистемі України. Мешканцям області рекомендують регулярно перевіряти офіційні джерела обленерго та раціонально планувати використання електроприладів.

Нагадаємо, що є досі графік відключення світла у Харківській області на 21 січня.

