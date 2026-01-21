Як правильно пишеться слово «шосе» або «шоссе»: думка лінгвістів

Питання правопису іншомовних запозичень залишається актуальним для українського публічного простору, особливо у сфері медіа та офіційної комунікації.

Про це повідомляє «ПЛ».

Слово «шосе» є нормативною формою, закріпленою у сучасних орфографічних словниках та довідниках з української мови. Саме такий варіант відповідає правилам адаптації іншомовної лексики без збереження подвоєних приголосних.

Форма «шоссе», попри її поширеність у побуті, розглядається лінгвістами як помилка, що виникла під впливом іншомовних мовних моделей.

Українська орфографічна традиція послідовно уникає подібних кальок, надаючи перевагу спрощеним і системним формам.

Мовознавці наголошують, що дотримання стандарту має не лише академічне, а й практичне значення, оскільки впливає на якість публічних текстів та рівень довіри до джерела інформації.

Для редакцій, освітніх установ і бізнес-комунікацій правильне вживання мовних норм є елементом професійної відповідальності. У цьому контексті питання однієї літери виходить за межі формальності і стає маркером загальної культури мовлення.

