Як пишеться слово «хуторянин» або «хуторянен»: пояснення лінгвістів

Карина Шевченко Send an email 8 години ago
Мова
Мова

Питання правильного написання слова, що позначає мешканця хутора, регулярно виникає як у побутовому мовленні, так і в публічних текстах.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з чинним Українським правописом та академічними словниками, єдиною нормативною формою є слово «хуторянин». Саме цей варіант відповідає загальній моделі творення іменників на позначення осіб за місцем проживання.

Мовознавці пояснюють, що форма «хуторянен» не закріплена в літературній мові та не має під собою правописних підстав. Її поява пов’язана з помилковими аналогіями або впливом розмовного середовища.

В офіційних документах, медіаматеріалах і навчальних текстах використання ненормативних форм вважається грубою помилкою.

Дотримання мовних стандартів у ЗМІ має не лише естетичне, а й репутаційне значення. Саме тому редакції дедалі частіше звертаються до першоджерел — правопису та фахових роз’яснень лінгвістів, уникаючи варіантів, які не відповідають літературній нормі.

Важливо й те, що лінгвісти пояснили, як правильно пишеться слово «женьшень» або «женшень».

теги
