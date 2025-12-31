Як правильно пишеться слово «женьшень» або «женшень»: пояснення лінгвістів

Питання правопису слова, що позначає відому лікарську рослину, регулярно виникає як у медіапросторі, так і в повсякденному вжитку.

Згідно з чинними мовними нормами, літературно правильним варіантом є написання «женьшень». Саме ця форма зафіксована в авторитетних словниках і відповідає правилам передачі іншомовних запозичень у слов’янських мовах.

Походження слова пов’язане з китайською назвою кореня, яка через кілька мовних посередників потрапила в європейські мови. Під час адаптації до української та російської мов було збережено характерне поєднання звуків, що й зумовило написання з м’яким знаком.

Варіант «женшень» вважається спрощеним і не відповідає нормативній орфографії, хоча іноді трапляється в неофіційних текстах або рекламних матеріалах.

Лінгвісти наголошують, що дотримання правильного написання особливо важливе в наукових, медичних та інформаційних публікаціях, де точність термінології має принципове значення.

У медіа ж правильна форма слова сприяє формуванню мовної культури та зменшенню кількості помилок у публічному просторі.

