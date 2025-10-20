Прогноз для усіх знаків зодіаку на тиждень, 20-27 жовтня: яка доля чекає кожного

Період із 20 по 27 жовтня 2025 року відкриває один із найбільш символічних тижнів осені — час, коли Сонце й Місяць перебувають у динамічному аспекті до Плутона, а це означає перезавантаження, переоцінку, очищення від старого.

21 жовтня — Новий Місяць у Терезах, який традиційно несе зміни у стосунках, партнерствах і фінансових домовленостях. Астрологи попереджають: навіть якщо зовні все виглядає спокійно, підсвідомо формується новий сценарій подій, який почне реалізовуватися вже наприкінці місяця.

Для Овнів це час ініціативи — старі страхи варто залишити позаду. Тельці можуть відчути, що звичні методи роботи більше не діють, і лише сміливість допоможе знайти нову стратегію. Близнюки отримають шанс заявити про себе у сфері комунікацій,

Раків чекатиме творчий підйом. Леви стикнуться із потребою розподілити сили між кар’єрою і сім’єю, а Діви знайдуть спокій у системності та аналізі.

Для Терезів цей тиждень стане моментом внутрішнього переосмислення, тоді як Скорпіони відчують нову хвилю натхнення. Стрільці схильні до глибоких роздумів і пошуку істини, Козероги зосередяться на роботі й довгострокових цілях. Водолії отримають шанс для професійного зростання, а Риби — для розширення духовного горизонту.

Тиждень 20–27 жовтня несе енергію балансу між старим і новим. Зміни, що починаються тепер, визначатимуть події наступних кількох місяців.

Це момент, коли не варто поспішати, але й не можна залишатися осторонь. Кожен знак отримає своє «колесо фортуни», і від внутрішнього настрою залежатиме, у який бік воно обертатиметься.

