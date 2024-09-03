Долар додав у ціні, а євро здешевшав: курс валют на сьогодні, 3 вересня

Так, порівняно з понеділком, 2 вересня, долар здорожчав, євро втратив у ціні, а злотий залишився на рівні попереднього дня.

Про це пише Первая Лента з посиланням офіційний сайт НБУ.

Курс валют на 3 вересня

Долар США – 41,09 (+4 коп.)

Євро – 45,46 грн (-4 коп.)

Польський злотий – 10,63 грн (0 коп.)

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На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,45 грн. Євро купують за 45,30 грн, а продають за 45,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,32−41,40, євро — 45,70−45,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,20−41,22 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,57−45,59 грн/євро.

Курс долара в банках

«ПриватБанк» — 40,75-41,35 грн

«ПУМБ» — 41,00-41,40 грн

«Укрсіббанк» — 40,85-41,40 грн

«Укрексімбанк» — 40,80-41,40 грн

Раніше ПЛ писала про те, чи підвищать в Україні акцизи на пальне з 1 вересня.