Яким буде курс долара на початку вересня: прогноз експерта

Водночас щоденні валютні зміни, як і раніше, будуть різноспрямованими, але незначними.

Про це пише Первая Лента з посиланням на коментар начальника департаменту казначейства Глобус Банку Тараса Лєсового для РБК-Україна.

За словам банкіра, впродовж 2-8 вересня цілком можливо, що основні курсові зміни стануться в діапазоні 41,1-41,4 грн/долар, а валютний коридор буде до 41-41,6 грн/долар на міжбанку та 41,2-41,8 грн/долар на готівковому ринку.

Лєсовий зазначив, що в нових курсових реаліях загальна ситуація залишатиметься під контролем НБУ, адже режим керованої гнучкості діятиме і надалі, що майже начисто прибере неочікувані і різкі курсові зміни.

На думку експерта, обсяги валютних інтервенцій, як механізму встановлення рівноваги між попитом і пропозицією на валютному ринку, навряд чи вийдуть за межі норми і не перевищать 150-180 млн доларів на день (у напружені курсові дні липня обсяг валютних вливань на ринок міг перевищувати 200 млн доларів на день).

Лєсовий також додав, що щоденні валютні зміни, як і раніше, будуть різноспрямованими, але водночас дрібними.

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Прогноз курсу на початок осені

Банкір прогнозує, що основні характеристики валютного ринку з 2 по 8 вересня, будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 41-41,6 грн/долар та 44-46 грн/євро, на готівковому ринку — 41,2-41,8 грн/долар та 44-46,5 грн/євро.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

За словами Лєсового, наступного тижня ситуація на валютному ринку мало чим відрізнятиметься від попереднього тижня. Він додає, що поступове зміщення курсових показників вгору буде під м’яким управлінням регулятора, що нівелює будь-які потенційні кризові явища.

Раніше ПЛ писала про те, чи підвищать в Україні акцизи на пальне з 1 вересня.