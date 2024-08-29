Финансы

Чи підвищать в Україні акцизи на пальне з 1 вересня

Президент України Володимир Зеленський досі не підписав законопроєкт №11256-2, який передбачає підвищення акцизів на пальне.

Арина Марченко Send an email 1 день ago
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Акциз на пальне
Чи підвищать в Україні акцизи на пальне з 1 вересня

Тому, ймовірно, що з 1 вересня акцизи на паливо залишаться без змін.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Today.ua.

Варто нагадати, що народні депутати Верховної Ради ще у липні 2024 року прийняли у другому читанні законопроєкт №11256-2. У серпні його направили на підпис президенту Володимиру Зеленському. Очікувалося, що глава держави підпише документ найближчим часом, а акцизи на паливо зростуть з 1 вересня. Однак цього й досі не сталося.

Президент Володимир Зеленський не поспішає підписувати документ. Це дало привід деяким учасникам українського паливного ринку сумніватися, що глава держави взагалі підпише законопроєкт №11256-2.

Що відомо про законопроєкт №11256-2

Законопроєкт №11256-2 передбачає п’ять етапів підвищення акцизів на пальне в Україні протягом кількох років, щоб досягти рівня мінімальних значень Євросоюзу. Перший етап має розпочатися 1 вересня 2024 року, а п’ятий – 1 січня 2028 року.

Так, з 1 вересня 2024 року акциз на бензин має збільшитися до 242,60 євро за 1000 літрів, акциз на дизельне паливо – до 177,60 євро, а акциз на автогаз – до 148 євро. У результаті у вересні бензин А-95 зросте у ціні, як очікується, на 1,5 грн за літр, ДП – на 2 грн за літр, а автогаз – на 5-7 грн за літр.

Раніше ПЛ писала про те, що в Україні хочуть підвищити податки на солодкі напої.

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Арина Марченко Send an email 1 день ago
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