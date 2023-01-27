В НБУ заверили: причин для девальвации нет
Национальный банк имеет достаточный уровень золотовалютных резервов для удержания официального курса гривны по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Поводов для девальвации нет. Об этом на брифинге по монетарной политике заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.
12
► Читайте «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости
Ситуация на валютном рынке
«Валютный рынок «остается устойчивым, даже несмотря на произошедший в декабре рост интервенций, который наблюдается в январе», — заявил Гелетий.
Он подчеркнул, что увеличение интервенций полностью компенсируется получением международной помощи.
По его словам, свидетельством тому является состояние золотовалютных резервов — $28,5 млрд на конец 2023 года.
«По результатам января мы ожидаем уровня около $30 млрд», — сообщил Гелетий.
Читайте также: Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке
Он отметил, что увеличение спроса на валюту в последнее время было вызвано ростом спроса на импортные товары, в частности генераторы.
«Резервов достаточно, и сейчас нет никаких оснований для перепривязки или перефиксации курса», — добавил замглавы НБУ.
Источник: МинФин