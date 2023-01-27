В НБУ заверили: причин для девальвации нет

Национальный банк имеет достаточный уровень золотовалютных резервов для удержания официального курса гривны по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Поводов для девальвации нет. Об этом на брифинге по монетарной политике заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

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Ситуация на валютном рынке

«Валютный рынок «остается устойчивым, даже несмотря на произошедший в декабре рост интервенций, который наблюдается в январе», — заявил Гелетий.

Он подчеркнул, что увеличение интервенций полностью компенсируется получением международной помощи.

По его словам, свидетельством тому является состояние золотовалютных резервов — $28,5 млрд на конец 2023 года.

«По результатам января мы ожидаем уровня около $30 млрд», — сообщил Гелетий.

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Он отметил, что увеличение спроса на валюту в последнее время было вызвано ростом спроса на импортные товары, в частности генераторы.

«Резервов достаточно, и сейчас нет никаких оснований для перепривязки или перефиксации курса», — добавил замглавы НБУ.

Источник: МинФин