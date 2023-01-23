Курс валют на 23 января: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 23 января, курс доллара на наличном рынке в покупке не изменился, а в продаже прибавил 1 копейку. Евро не изменился в покупке и подорожал на 5 копеек в продаже.

Фото: depositphotos

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В обменниках доллар в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже подешевел на 3 копейки. Курс евро прибавил 5 копеек в покупке, а в продаже 8 копеек.

На наличном рынке курс гривны по отношению к доллару составляет 40,10−40,55 грн. Евро покупают за 42,70 грн., а продают за 43,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,40−40,47, евро — 43,16−43,27 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,5686−36,9343 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,9073−40,3064 грн/евро.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Гривна

Доллар

Евро

Валюта

Источник: МинФин