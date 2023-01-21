США и союзники согласились ввести две предельные цены на российские нефтепродукты

Страны международной коалиции, введшие «потолок цен» на российскую нефть, согласились установить две предельные цены на нефтепродукты из РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Фото: pixabay.com

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Подробности

В пятницу, 20 января, заместитель министра финансов США Уолли Адейем провел онлайн-встречу с заместителями министров финансов стран, введших ограничение на цену российской нефти морской транспортировки.

На этой встрече они обсудили достигнутый прогресс и определили дальнейшие шаги по завершению политики ограничения цен на российские нефтепродукты.

Две предельные цены

Было согласовано, что на нефтепродукты целесообразно установить две разные предельные цены.

«Одна предельная цена — на нефтепродукты, обычно продающиеся с надбавкой к цене на сырую нефть, такие как дизельное топливо или бензин, вторая предельная цена — на продукты, которые продаются со скидкой до цены на сырую нефть, такие как мазут», — говорится в сообщении.

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Участники встречи отметили, что такой подход позволит лучше откалибровать политику установления предельных цен на нефтепродукты, учитывая широкий диапазон рыночных цен, по которым они торгуются.

Просмотр предельной цены

Также заместители министров согласились пересмотреть в марте предельную цену на российскую нефть. Это позволит учесть изменения на мировых рынках после введения ограничений на нефтепродукты.

Напомним

В начале декабря страны «Большой семерки» объявили, что согласились установить «потолок цен» на нефть, экспортируемую из РФ морем, на уровне $60 за баррель.

Это предусматривает запрет для компаний из участвующих в этой инициативе стран на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем Запрет распространяется на страхование, финансирование операций и предоставление брокерских услуг.

Источник: МинФин