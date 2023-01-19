Стало известно, какой залог просит прокурор для Коболева

Прокуратура просит суд применить арест с альтернативой залога в 365 млн грн к эксглавы НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву, который, злоупотребляя служебным положением, премировал себя более чем на 229 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Фото: slovoidilo.ua

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«Прокурор просит применить к экспредседателю правления „Нафтогаза“ меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

В САП уточняют, что судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на 19 января.

В прокуратуре добавили, что результаты рассмотрения ходатайства проинформируют дополнительно.

Напомним

В четверг, 19 января, НАБУ и САП сообщили о подозрении эксглаве Нафтогаза Андрею Коболеву. Его подозревают в завладении более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против российского Газпрома.

Следствие установило, что глава компании (2014−2021 гг.) в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн) за экстраординарные достижения. Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009—2019 гг.

Источник: МинФин