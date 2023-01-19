Финансы

Ежедневный доход Twitter упал на 40%. 500 крупнейших рекламодателей ушли — СМИ

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 19 января, 2023
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Более 500 рекламодателей Twitter приостановили расходы на сайт микроблогов с момента поглощения компании Илоном Маском в прошлом году. Об этом сообщает The Information со ссылкой на человека, знакомого с рекламным бизнесом компании.

Фото: pixabay.com

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«Дневная выручка соцсети 17 января была на 40% ниже, чем в тот же день год назад», — говорится в сообщении.

О падении доходов компании впервые уведомил технологический бюллетень Platformer во вторник.

Twitter не сразу ответил на запрос Reuters прокомментировать оба сообщения СМИ.

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Илон Маск возглавил Twitter в октябре 2022 года, корпоративные рекламодатели ушли после того, как миллиардер уволил тысячи сотрудников и поспешил ввести платную функцию верификации, которая привела к тому, что мошенники выдавали себя за компании в Twitter.

Недавно социальная сеть отменила запрет на политическую рекламу, введенный в 2019 году, и заявила, что смягчит рекламную политику по «причинно-следственным объявлениям» в США и согласует свою рекламную политику с телевидением и другими СМИ.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 19 января, 2023
0 1 минута чтения
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