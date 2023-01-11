Дефицит бюджета РФ вырос в декабре до рекордных $56 миллиардов — Bloomberg

Дефицит федерального бюджета России вырос до рекордного уровня в декабре, поскольку доходы упали на фоне ограничений на экспорт нефти и увеличились расходы на войну против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: pixabay.com

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Фискальный дефицит достиг рекордных 3,9 трлн рублей ($56 млрд) в прошлом месяце, согласно подсчетам Bloomberg на основе предварительных правительственных данных, опубликованных во вторник. Это привело к дефициту за весь год примерно до 3,3 трлн рублей, аннулируя профицит за 11 месяцев года.

Позже министр финансов Антон Силуанов в телевизионных комментариях на заседании правительства подтвердил показатель за весь год, составлявший, по его словам, 2,3% валового внутреннего продукта.

«Эти показатели неплохие», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин после короткого доклада Силуанова. Ни один чиновник не упомянул о войне.

Предварительные данные показали, что затраты за год выросли более чем на треть по сравнению с довоенными прогнозами. Государственные расходы в России носят очень сезонный характер, причем в конце года часто наблюдаются значительные скачки, что увеличивает дефицит.

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Приток от высоких цен на нефть, газ и другие экспортные товары в первом полугодии помог компенсировать рост расходов, но сейчас тенденция меняется.

Цены на российскую нефть упали после того, как страны Большой семерки ввели ограничение, направленное на уменьшение доходов Кремля. Правительство уже начало сокращать или откладывать расходы, не связанные с войной, и обсуждает повышение налогов для некоторых крупных компаний, чтобы помочь покрыть дефицит.

Несмотря на давление, фискальная позиция России остается прочной благодаря годам строгой политики, приведшей к вторжению. В этом году дефицит прогнозируется на уровне 2% валового внутреннего продукта, что примерно соответствует уровню 2022 года. Но валютный прогноз базируется на цене на нефть в $70 за баррель, что примерно на $20 выше уровня декабря.

По словам Александра Исакова, экономиста Bloomberg, если цены на российскую нефть останутся на декабрьском уровне, доходы упадут примерно на 2,4 трлн рублей, или 1,6% ВВП ниже целевого показателя этого года.

Источник: МинФин