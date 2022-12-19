Курс валют на 19 декабря: Доллар и евро подорожали на наличном рынке

В понедельник, 19 декабря, курс доллара на наличном рынке подорожал на 25 копеек в покупке, а в продаже — на 5 копеек. Евро подорожало на 45 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

Фото: depositphotos.com

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В обменниках доллар подорожал на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Курс евро в покупке и продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,92−40,05 грн. Евро покупают за 41,95 грн., а продают за 42,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,00−40,15, евро — 42,00−42,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,5686−36,9343 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,84−39,23 грн/евро.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Доллар

Евро

Валюта

Источник: МинФин