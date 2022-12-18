Сооснователь криптовалютной пирамиды OneCoin признал вину в мошенничестве

Соучредитель криптовалютной пирамиды OneCoin Себастьян Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает Forklog.

Фото: wikipedia.org

0

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Гринвуд и его подельники, включая сбежавшую Руджу Игнатову, обманули ничего не подозревающих жертв на миллиарды долларов, утверждая, что OneCoin станет „убийцей биткоина“. Фактически монеты OneCoin были абсолютно бесполезными», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.

Предыстория

В 2014 году Игнатова с Гринвудом основали OneCoin, которая изначально позиционировалась как высокодоходная криптовалюта. В работе с проектом инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.

Гринвуда арестовали в 2018 году в Таиланде, а вот местонахождение Игнатовой неизвестно с 2017 года.

Ущерб от деятельности OneCoin оценивается в $4 млрд.

Весной 2019 года в аэропорту Лос-Анджелеса задержали Константина Игнатова, брата основательницы OneCoin. Впоследствии он признал вину по нескольким пунктам обвинения. Правительство США добилось отсрочки вынесения приговора Игнатову, заявив, что сотрудничество с ним еще не завершено.

Читайте также: Экс-глава криптобиржи FTX не будет оспаривать экстрадицию в США — Reuters

В ноябре 2019 года суд Южного округа Нью-Йорка признал юриста OneCoin Марка Скотта виновным в отмывании почти $400 млн. Игнатовой в США предъявили обвинения заочно.

В августе 2021 года власти Италии обвинили 14 человек, связанных с OneCoin, в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. По версии правоохранителей, через местные банки в пользу пирамиды прошли транзакции на общую сумму около 11 млн евро.

Источник: МинФин