Финансы

Швейцария вслед за ЕС присоединилась к ограничению цен на нефть из РФ

Photo of Admin Admin Send an email 54 минуты agoОбновлено: 18 декабря, 2022
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Швейцария решила присоединиться к ранее принятым ЕС мерам, устанавливающим ограничение цен на российскую нефть, транспортируемую морским путем. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

Фото: pixabay.com

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Отмечается, что теперь меры, предпринятые Швейцарией, совпадают с теми, которые ранее был введен Евросоюзом.

Швейцария также ввела санкции против двух граждан Ирана и двух иранских компаний за разработку и поставку беспилотников России. Аналогичные санкции ЕС принял 14 ноября.

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Напомним

5 декабря вступило в силу решение стран G7, Евросоюза и Австралии установить верхний предел цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Эта мера предусматривает запрет для компаний из стран, участвующих в этой инициативе, на предоставление услуг по транспортировке российской нефти по морскому пути, а также ее страхованию, брокерским услугам и финансированию операций.

В то же время эти ограничения не действуют, если нефть продается по цене не выше установленного ограничения.

Согласно договоренности ЕС, стран G7 и Австралии, зафиксированная в настоящее время предельная цена на нефть со временем будет меняться.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 54 минуты agoОбновлено: 18 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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