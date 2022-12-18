Швейцария вслед за ЕС присоединилась к ограничению цен на нефть из РФ
Швейцария решила присоединиться к ранее принятым ЕС мерам, устанавливающим ограничение цен на российскую нефть, транспортируемую морским путем. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.
Фото: pixabay.com
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Подробности
Отмечается, что теперь меры, предпринятые Швейцарией, совпадают с теми, которые ранее был введен Евросоюзом.
Швейцария также ввела санкции против двух граждан Ирана и двух иранских компаний за разработку и поставку беспилотников России. Аналогичные санкции ЕС принял 14 ноября.
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Напомним
5 декабря вступило в силу решение стран G7, Евросоюза и Австралии установить верхний предел цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Эта мера предусматривает запрет для компаний из стран, участвующих в этой инициативе, на предоставление услуг по транспортировке российской нефти по морскому пути, а также ее страхованию, брокерским услугам и финансированию операций.
В то же время эти ограничения не действуют, если нефть продается по цене не выше установленного ограничения.
Согласно договоренности ЕС, стран G7 и Австралии, зафиксированная в настоящее время предельная цена на нефть со временем будет меняться.
Источник: МинФин