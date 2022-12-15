Финансы

Украина — лидер по получению военной помощи от ЕС (инфографика)

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 15 декабря, 2022
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Украина — первая страна, для которой ЕС финансирует поставки оружия. Кроме того, наша страна получила больше средств из Европейского фонда мира. Об этом свидетельствуют данные Oпендатабота, сообщает UA War Infographics.

Фото: pixabay.com

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12 декабря ЕС увеличил финансирование Европейского фонда мира. Это один из фондов, за деньги которого Запад оказывает Украине военную помощь. При этом Украина — первая страна, для которой деньги фонда потрачены непосредственно на вооружение.

По данным Oпендатабот, Украине на военную помощь выделили более 3 млрд евро.

Напомним

Ранее Минфин писал о том, что сенат поддержал проект оборонного бюджета США на 2023 год на $847,3 млрд, из которых $800 млн предусмотрено на дополнительную помощь Украине для усиления безопасности.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 15 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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