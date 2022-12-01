Финансы

Raytheon Technologies получила контракт на NASAMS для Украины

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 1 декабря, 2022
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Raytheon Technologies получила государственный контракт в 1,2 млрд долларов для закупки NASAMS для Украины. Об этом говорится на странице минобороны США.

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Контракт с компанией заключен министерством обороны США. Количество систем противовоздушной обороны NASAMS, которые поставят Украине, — шесть.

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Работы будут выполняться в Тьюксбери, Массачусетс, до 28 ноября 2025 года.

Ранее США обещали предоставить Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.

В конце октября производитель Raytheon Technologies сообщил, что комплексы NASAMS развернут в Украине в ближайшее время.

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В начале ноября министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии двух NASAMS в Украину.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 1 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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