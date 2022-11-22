«Армия восстановления». К общественно полезным работам привлечены безработные в шести регионах

Более 1300 безработных из шести областей привлечены к выполнению общественно полезных работ по восстановлению страны и ликвидации последствий военной агрессии России в рамках проекта «Армия восстановления». Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Фото: epravda.com.ua

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Где привлекли безработных

К работам привлечены безработные из Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Полтавской и Ровенской областей.

В ближайшее время к ним присоединятся Волынская и Запорожская области. Там согласовывается перечень предприятий-организаторов таких работ, их виды и количество людей, необходимых для их выполнения, добавила заместитель министра.

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Наибольшее количество безработных привлекли в Сумской области — 519 человек, в Киевской — 311 человек, Полтавской — 177 человек, Черниговской — 176 человек.

За выполнение общественно полезных работ государство уже перечислило работникам 6,2 млн грн.

Чаще всего людей привлекают к укреплению дамб, расчистке побережья у водоемов, заготовке дров для населения, разгрузке гуманитарной помощи, обустройству укрытий, работам по благоустройству городов, ликвидации стихийных свалок.

Безработица в Украине

В Украине 60% внутренне перемещенных лиц, трудоустроенных до своего перемещения, потеряли работу.

Недавно в Украине заработал «Единый портал вакансий». Он должен облегчить поиск работы. Создание портала было инициировано Министерством экономики и Государственной службой занятости весной 2022 года.

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Уровень безработицы в Украине на конец 2022 года составит 30%.

Источник: МинФин