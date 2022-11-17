В Офисе президента предполагают реструктуризацию госдолга ближе к завершению войны

Украина, которая достигла отсрочки погашения и выплаты значительной части внешних обязательств частным кредиторам и Парижскому клубу, ближе к концу войны может выйти на переговоры по окончательным условиям реструктуризации госдолга. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма во время Киевского международного экономического форума, сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: president.gov.ua

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«Ближе к окончанию войны мы сможем выйти на какие-то окончательные условия реструктуризации этого долга», — сказал он.

По словам Шурмы, в ходе проделанной Минфином большой работы по отсрочке выплат Украина увидела «понимание финансового сообщества в этом направлении».

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Госдолг

Согласно прогнозам, заложенным в госбюджете-2023, госдолг Украины в следующем году превысит 100% ВВП, хотя по итогам 2021 года он составил около 50,2% ВВП.

Источник: МинФин