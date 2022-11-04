НБУ аннулировал лицензии 13 небанковским финучреждениям

Национальный банк аннулировал лицензии 13 небанковским финансовым учреждениям и исключил из реестров 10 финансовых учреждений. Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 3 ноября, сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: bank.gov.ua

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Подробности

Так, на основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии:

ООО «Арес Капитал»;

ООО «Инфинанс»;

ООО «КФ.ЮАˮ;

ООО «Омега-Финанс»;

ООО «ФК «Алланд»;

ООО «ФК «Альма»;

ООО «ФК «Интайм Финанс»;

ООО «ФК «Монти».

Кроме того, на основании полученных заявлений от первых семи из указанных компаний эти небанковские учреждения исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.

Также АО «Мотор Сич» исключено из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, в связи с отсутствием действующей лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Кроме того, отдельные лицензии на основании полученных заявлений аннулированы:

ООО «ФК «Прайм Финанс» — лицензию на предоставление гарантий;

ООО «Факторинговая компания «Фонд долговых обязательств» — лицензию на предоставление гарантий;

ООО «ФК «Элайенс» — лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.

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Кроме того, Нацбанк отозвал (аннулировал) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг КС «Гаранта-Л.К.» и КС «Партнер-Плюс» и исключил эти кредитные союзы из Государственного реестра финансовых учреждений из их собственных заявлений.

Объем активов КС «Гаранта-Л.К.» по состоянию на 1 октября составил 1,03 млн грн (0,067% от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства — 105 тыс. грн (0,012% от общего объема рынка кредитных союзов), в том числе 105 тыс. грн — обязательства, на которые не начисляются проценты.

Объем активов КС «Партнер-Плюс» на 1 октября составил 996,65 тыс. грн (0,065 % от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства — 23,16 тыс. грн (0,003 % от общего объема рынка кредитных союзов).

КС «Гаранта-Л.К.» и КС «Партнер-Плюс» имели по одной лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита.

Источник: МинФин