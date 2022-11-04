Курс валют на 4 ноября: на наличном рынке евро подешевел на 15 копеек

В пятницу, 4 ноября, курс доллара на наличном рынке не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 15 копеек, а в продаже не изменился.

Фото: pixabay.com

0

►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 3 копейки. Евро подешевел на 1 копейку в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,90−40,50 грн. Евро покупают за 38,65 грн, а продают за 39,50 грн.

По данным валютного аукциона, на «черном рынке» (в обменниках) доллар торгуется за 40,25−40,53, евро — 38,94−39,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,5686−36,9343 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 35,7055−36,0589 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин