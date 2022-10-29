Сети АЗС повысили цены на дизельное топливо и автогаз

Ряд операторов розничного рынка за неделю (21−28 октября) повысили стоимость дизельного горючего и автогаза. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает отраслевое издание enkorr.

Фото: pixabay.com

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Цены на дизельное топливо

Дизтопливо в сетях BVS, «Овис», «Автотранс» и ZOG за неделю подорожало на 50 копеек за литр — до 54,99 грн/л, 53,99 грн/л, 54,98 грн/л и 54 грн/л соответственно.

На станциях Motto и «Укр-Петроль» цены на дизтопливо выросли на 2,09 грн. и 0,9 грн. — до 50,60 грн. и 52,50 грн. за литр соответственно.

На станциях Mango, «БРСМ-Нефть» и Shell дизельное топливо подорожало на 0,1−0,4 грн за литр.

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Цены на автогаз

На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 0,85 грн. и 0,58 грн. — до 29,12 грн. и 29,11 грн. за литр соответственно.

В сети «Укрнафты» цена выросла на 0,58 грн — до 27,91 грн/л, на станциях «Авиас» и других сетях группы «Приват» — на 0,54 грн, до 27,98 грн/л.

Кроме того, на 0,1−1,5 грн/л повысили цены на автогаз сети «БРСМ-Нафта», VostokGaz, «Авантаж 7», Shell, «Катрал», «Нефтек», BVS и ряд других.

Источник: МинФин