Египетский фунт обрушился до исторического минимума

Египетский фунт упал до исторического минимума. Курс доллара к египетскому фунту на международном рынке Форекс вырос 27 октября на 14,95% — до 22,61 египетских фунтов за доллар. За последние 12 месяцев египетская валюта обесценилась более чем на 44%. Об этом пишет Bloomberg.

Фото: depositphotos.com

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Что происходит с египетским фунтом

Резкое ослабление валюты Египта началось после того, как центральный банк страны заявил, что переходит к более гибкому валютному режиму.

В четверг, 27 октября, на внеплановом заседании Комитета по денежно-кредитной политике Центральный банк Египта объявил о переходе к «длительно гибкому режиму обменного курса».

Регулятор также повысил ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов — до 13,25%. Плановое заседание Центрального банка Египта должно было состояться 3 ноября.

Решение регулятора Египта в четверг стал неожиданностью для рынка с точки зрения сроков, а размер повышения ставки был больше, чем ожидалось, сообщили экономисты Goldman Sachs. Они не исключают значительного ослабления позиций фунта в ближайшей перспективе.

Напомним

Ранее глава центрального банка Египта Хасан Абдалла заявил, что регулятор разрабатывает новый индикатор для своей валюты отчасти для того, чтобы отучить людей от идеи о том, что египетский фунт должен быть привязан к доллару США.

Новый индикатор для египетского фунта будет основан на корзине из нескольких валют и, возможно, золота, сообщал он.

Источник: МинФин