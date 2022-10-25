В Японии протестируют платежные карты для CBDC

Крупнейшая платежная система Японии JCB в сотрудничестве с IDEMIA and Softspace протестируют возможность применения существующей инфраструктуры кредитных карт для платежей в CBDC, пишет Forklog.

Фото: blockchain.news

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Проект получил название JCBDC. Тестирование платформы начнется к концу марта 2023 года, ее создание ожидается до конца этого года.

Она будет состоять из трех основных направлений:

решения для сенсорных платежей;

выпуска и предоставления пластиковых карт;

имитации рабочей среды цифровой иены.

На поздних этапах предполагается добавление испытаний мобильных платежей и QR-кодов.

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Напомним

В апреле 2021 года Банк Японии запустил первую фазу тестирования цифровой иены.

В июле представитель правящей Либерально-демократической партии Хидэки Мураи заявил, что государство разработает более детальный проект CBDC к концу 2022 года.

Осенью управляющий директор регулятора Синиси Утида усомнился в безальтернативности CBDC для решения проблем цифровизации платежей.

Позднее глава Ц Б Японии Харухико Курода заявил, что решение о запуске цифровой иены примут к 2026 году после консультаций с правительством и частным сектором.

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Источник: МинФин