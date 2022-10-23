Украина и МВФ в ближайшее время продолжат работу над мониторинговой программой

Миссия Международного валютного фонда по итогам работы 17−20 октября в Вене с представителями Украины сообщила о продуктивных дискуссиях и продолжениях в ближайшие недели работы над приглашенной Киевом Мониторинговой программой с участием Совета директоров. Об этом говорится в заявлении главы миссии МВФ в Украине Гевина Грея, передает Интерфакс-Украина.

Фото: 24tv.ua

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«В Мониторинговой программе будут изложены политические намерения властей по поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и представлена оценка потребностей во внешнем финансировании на 2023 год», — говорится в заявлении.

Грей отметил, что Мониторинговая программа станет крепким якорем для макроэкономической политики, а также будет дополнительным катализатором донорской поддержки и поможет подготовить путь к полноценной программе Фонда.

По словам НБУ, следующий раунд переговоров с экспертами МВФ по подготовке Мониторинговой программы с привлечением совета директоров Фонда ожидается в ноябре, а ее утверждение — в декабре.

Мониторинговая программа

Предполагается, что новая программа мониторинга с привлечением Совета директоров МВФ станет основанием для полноценной программы финансирования со стороны Фонда. Министр финансов США Джанет Йеллен на прошлой неделе подчеркнула, что такая полноценная программа МВФ для Украины может быть уже в начале следующего года.

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Напомним

Глава МВФ Кристалина Георгиева на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне заявила, что дефицит госфинансов Украины в 2023 году предварительно оценивается в $3−4 млрд в месяц.

Проект госбюджета Украины на 2023 год, принятый в первом чтении, предусматривает внешнее финансирование дефицита в размере $38 млрд, или около $3,2 млрд в месяц, в том числе $15 млрд от МВФ.

Источник: МинФин