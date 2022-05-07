Киберпреступники рассылают украинцам вредоносные письма от имени киберзащиты
Злоумышленники посылают украинцам вредоносные письма, якобы от CERT-UA (команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины), предупреждает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
0
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»:
главные финансовые новости
Письма содержат вредоносное вложение в виде защищенного паролем RAR-архива «UkrScanner.rar».
«Активность связана с деятельностью группы APT28 (UAC-0028). Ресурс уже заблокирован, однако в случае получения подобных писем команда CERT-UA просит немедленно об этом информировать», — говорится в сообщении.
Читайте также: Российские хакеры атакуют простых украинцев. Что делать
Напомним
Как писал «Минфин», хакеры Anonymous получили доступ к более чем 700 Гб данным российского правительства, среди которых более 200 тыс. электронных писем Министерства культуры РФ.
- Кибербезопасность
Источник: МинФин