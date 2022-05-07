Финансы

Киберпреступники рассылают украинцам вредоносные письма от имени киберзащиты

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 7 мая, 2022
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Злоумышленники посылают украинцам вредоносные письма, якобы от CERT-UA (команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины), предупреждает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Письма содержат вредоносное вложение в виде защищенного паролем RAR-архива «UkrScanner.rar».

«Активность связана с деятельностью группы APT28 (UAC-0028). Ресурс уже заблокирован, однако в случае получения подобных писем команда CERT-UA просит немедленно об этом информировать», — говорится в сообщении.

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Напомним

Как писал «Минфин», хакеры Anonymous получили доступ к более чем 700 Гб данным российского правительства, среди которых более 200 тыс. электронных писем Министерства культуры РФ.

  • Кибербезопасность

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 7 мая, 2022
0 0 Менее минуты назад
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