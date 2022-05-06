Apple, Google и Microsoft сделают единую систему входа без паролей в 2023 году

Три технологических гиганта Apple, Google и Microsoft хотят расширить поддержку беспарольного входа в смартфонах, персональных компьютерах (ПК) и браузерах, чтобы до 2023 года избавиться от паролей. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на TechCrunch.

фото: solusnews.com

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Пароли не надежны. Какие есть альтернативы

Пароли как таковые есть не слишком надежным методом защитить свою информацию. Согласно ежегодному отчету Verizon о нарушении данных, слабые и легкоугадываемые пароли отвечают более чем за 80% всех утечек данных.

Технологические гиганты объявили, что они расширяют поддержку стандарта входа без пароля от Альянса FIDO и Консорциума World Wide Web. Это означает, что вскоре появится возможность использовать свой смартфон для входа в приложение или веб-сайт независимо от операционной системы или браузера.

Для этого нужно будет только разблокировать свой смартфон — например, из-за отпечатка пальца, сканирования лица или пин-кода устройства.

Пользователи также смогут автоматически получать доступ к своим учетным данным FiDO (ключам доступа) для входа на нескольких устройствах, в том числе новых, без необходимости повторно входить в каждый аккаунт.

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Когда появятся беспарольные варианты входа

Все три компании Apple, Google и Microsoft уже давно поддерживают стандарт беспарольного входа, созданный Альянсом FIDО. Но пользователи все еще вынуждены заходить в каждый аккаунт на новом устройстве через стандартный логин и пароль. Только после этого можно использовать для логина, например отпечаток пальца.

В течение следующего года три технологических гиганта внедрят беспарольные стандарты входа в MacOS и Safari; Android и Chrome; Windows и Edge. Это означает, что пользователи смогут войти в аккаунт браузера Google Chrome, работающего на компьютере с ОС Microsoft Windows, с помощью ключа доступа на устройстве Apple.

Это значительно усложнит для хакеров удаленный излом данных для входа, поскольку для входа требуется доступ к физическому устройству.

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Источник: МинФин