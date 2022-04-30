Германия подтвердила, что не будет платить за газ рублями

Германия не планирует платить за российский газ в рублях ни сейчас, ни в будущем. Об этом заявил министр финансов страны Кристиан Линднер, пишет Европейская правда.

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«Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: мы не позволим себя шантажировать! Мы и дальше не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы поскорее стать независимыми от России», — написал Линднер в Twitter.

Шантаж России

В конце марта Путин поручил перевести расчеты по поставкам российского газа «недружественным» странам в рубли.

Страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) отвергли это требование, назвав его «односторонним и явным нарушением существующих контрактов».

В то же время, Газпром с 27 апреля прекратил поставлять газ в Польшу и Болгарию после их отказа оплачивать газ рублями.

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Министры энергетики стран Евросоюза 2 мая проведут внеочередную встречу, на которой будет обсуждаться газовый шантаж РФ.

Источник: МинФин