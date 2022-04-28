Верховная Рада может вернуть налоги на топливо

В Верховной Раде предлагают отменить 7% НДС на ввоз моторного топлива и нулевой акциз на поставку бензина и сжиженного газа. Соответствующий законопроект № 7311 уже зарегистрирован в ВР, пишет Interfax.

фото: hvylya.net

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Какие изменения предлагают

Законопроект предлагает изъять внесенные чуть более месяца назад нормы по снижению с 20% до 7% ставки НДС на моторное топливо и установку нулевого акциза на бензины, тяжелые дистилляты, сжиженный газ.

В пояснительной записке законопроекта говорится об обеспечении в период действия военного положения условий для надлежащего функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счет поступления налоговых и таможенных платежей.

Там уточняется, что за неделю в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной и НДС в бюджет не поступило 417 млн грн.

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Что будет с ценами на бензин

По прогнозу директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, отмена льготного налогообложения приведет к росту цен на бензин и дизель как минимум на 10−12 грн/л — до 45 и 48 грн/л при нынешней цене в 34,1 и 38,7 грн/л соответственно.

«Отмена акциза и уменьшение НДС с 20% до 7% в середине марта снизило цены на 10−12 грн/л. Соответственно возврат налогов приведет к обратному эффекту», — написал он на странице в фейсбуке.

В то же время эксперт обращает внимание, что дефицит топлива определяет его реальную цену на рынке в 40 и 45 грн/л, несмотря на установление правительством предельных цен, и с учетом этого после отмены льгот топливо будет стоить минимум 52 и 55 грн/л.

По его словам, задачей номер один является наполнение рынка топливом. Альтернативой отмены льгот может стать отмена или ослабление государственного регулирования.

«Если и допустить повышение цен, то за счет отмены госрегулирования или его ослабления. Цена вырастет, но не так сильно, как от полного возврата налогов, и будет эффект из-за стимулирования наполнения рынка», — сказал Куюн.

По его словам, к госрегулированию и увеличению налогов можно будет вернуться только после построения новой системы поставок топлива в страну через западную границу.

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Источник: МинФин