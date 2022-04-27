Главное за среду: еще 2 миллиарда на єПідтримку, налоги при растаможке авто и ставки по депозитам
Максимум 11%. Ставки по депозитам снова падают
За последние 2 недели гривневые вклады подешевели в 7 из 24 крупных банков с депозитным портфелем более 2 млрд грн. Максимальная ставка по депозитам в нацвалюте упала сразу на 2% — с 13% до 11% годовых.
Государство выделило дополнительные 2 млрд грн на єПідтримку
Правительство приняло решение о выделении дополнительных 2 млрд грн на єПідтримку, что позволит осуществить выплату 6,5 тыс. грн еще более 300 тыс. граждан Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Верховная Рада хочет возобновить налоги за растаможку авто
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили для собственного пользования. Документ инициирован налоговым комитетом ВРУ. Об этом известно со страницы законопроекта № 7311, передает ЭП.
Маск покупает Twitter: что будет с соцсетью и акциями мелких акционеров
Предложение Илона Маска, реализация которого еще недавно считалась маловероятной, принято. Соглашение о продаже Twitter завершило несколько недель нестабильности для социальной сети и дало самому богатому человеку в мире контроль над платформой. Впрочем, у многомиллионной армии ее пользователей и частных акционеров осталось немало вопросов. Отвечаем на самые распространенные.
Источник: МинФин