Главное за среду: еще 2 миллиарда на єПідтримку, налоги при растаможке авто и ставки по депозитам

Максимум 11%. Ставки по депозитам снова падают

За последние 2 недели гривневые вклады подешевели в 7 из 24 крупных банков с депозитным портфелем более 2 млрд грн. Максимальная ставка по депозитам в нацвалюте упала сразу на 2% — с 13% до 11% годовых.

Государство выделило дополнительные 2 млрд грн на єПідтримку

Правительство приняло решение о выделении дополнительных 2 млрд грн на єПідтримку, что позволит осуществить выплату 6,5 тыс. грн еще более 300 тыс. граждан Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Верховная Рада хочет возобновить налоги за растаможку авто

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили для собственного пользования. Документ инициирован налоговым комитетом ВРУ. Об этом известно со страницы законопроекта № 7311, передает ЭП.

Маск покупает Twitter: что будет с соцсетью и акциями мелких акционеров

Предложение Илона Маска, реализация которого еще недавно считалась маловероятной, принято. Соглашение о продаже Twitter завершило несколько недель нестабильности для социальной сети и дало самому богатому человеку в мире контроль над платформой. Впрочем, у многомиллионной армии ее пользователей и частных акционеров осталось немало вопросов. Отвечаем на самые распространенные.

Источник: МинФин