Вероятность рецессии в США в следующие два года составляет 35% — Goldman Sachs

Аналитики Goldman Sachs Group считают, что вероятность рецессии в США в следующие 2 года составляет 35%, вероятность рецессии в ближайший год — 15%. Об этом пишет Экономическая правда, ссылаясь на Bloomberg.

Фото: flickr

1

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»:

главные финансовые новости

Главный экономист инвестбанка Ян Хатциус в своем докладе утверждает, что перед ФРС стоит непростая задача: ужесточить монетарную политику в достаточной степени, чтобы ослабить инфляцию, не спровоцировав при этом рецессию.

Аналитики Goldman Sachs указали на два главных вызова, стоящих перед центробанком:

замедление роста зарплат до темпа, который бы не шел в разрез с инфляционной целью ФРС в 2%;

уменьшение разрыва между количеством рабочих мест и работников;

Но справиться с ними будет сложно, ведь, исторически, значительные сокращения этого разрыва происходили только в периоды рецессий, говорят аналитики.

Но не все так плохо

Однако рецессии можно избежать. Хатциус указывает, что ФРС может помочь постпандемическая нормализация ситуации с обеспечением рабочей силой и ценами на товары длительного использования.

Читайте также: Экономика США замедлится, ЕС приблизится к рецессии. Экономисты ухудшают прогнозы

По его словам, нормально выйти из аналогичной ситуации уже удалось многим странам из группы десяти развитых экономик (Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Швеция, Швейцария и Великобритания).

Напомним

Согласно опросу Bank of America, в марте 71% управляющих фондами заявили, что ожидают ослабления мировой экономики в течение следующих 12 месяцев.

Стагфляцию — нежелательное сочетание экономического роста ниже тренда и инфляцию выше тренда — сейчас ожидают две трети респондентов. Это самое плохое значение этого показателя с августа 2008 года, за месяц до краха Lehman Brothers.

Источник: МинФин