Вкладчики Сбербанка в Украине уже получили 355 миллионов от Фонда гарантирования

Фонд гарантирования вкладов Украины за первую неделю уже выплатил 355 млн грн людям, которые держали деньги в Сбербанке (нынешнее название — МР Банк). Это 30% от общей гарантированной суммы. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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В Фонде подчеркнули, что выплаты проходят в плановом режиме и даже соответствуют динамике довоенных выплат.

Деньги начали выдавать 25 марта 2022 года. Получить возмещение вкладчики могут в отделениях одного из банков.

Общая гарантированная сумма, предназначенная для выплат вкладчикам АО «МР Банк», составляет почти 1,2 млрд грн.

Ликвидация российских банков

После вторжения РФ в Украину Нацбанк принял решение ликвидировать все банки, имеющие российский капитал. Речь идет о «Международном резервном банке» (МР Банк) — это бывшая «дочка» Сбербанка в Украине. 100% банка принадлежит ПАО «Сбербанк России».

Также лицензии лишили Проминвестбанк, который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Фонд гарантирования вкладов 18 марта начал выплачивать деньги украинцам, которые держали деньги в Проминвестбанке.

Следует подчеркнуть, что Альфа-Банк Украина продолжает свою работу. НБУ решили отстранить российских акционеров от руководства и в регуляторе подчеркнули, что после войны они окончательно лишатся своих долей.

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Источник: МинФин