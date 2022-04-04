Финансы

Акции Twitter выросли более чем на 25% после того, как Илон Маск приобрел 9% акций социальной сети

Photo of Admin Admin Send an email 8 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
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Генеральный директор Tesla Илон Маск приобрел долю 9,2% в Twitter и стал крупнейшим внешним акционером акций социальной сети, — пишет CNBC.

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Маск владеет 73 486 938 акциями Twitter, что составляет 9,2% доли в компании, согласно опубликованному в понедельник отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам. Стоимость пакета составляет $2,89 миллиарда, исходя из цены закрытия Twitter в пятницу.

Сделка произошла вскоре после того, как Маск раскритиковал компанию за несоблюдение принципов свободы слова.

«Учитывая, что Twitter де-факто служит общественной городской площадью, несоблюдение принципов свободы слова фундаментально подрывает демократию. Так что нужно сделать», — написал Маск.

После этого некоторые СМИ предполагали, что Маск собирался создать альтернативную соцсеть.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 8 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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