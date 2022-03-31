єДопомога: чем полезен государственный портал

22 марта Минсоцполитики Украины запустило платформу «єДопомога», чтобы обеспечить насущные потребности граждан, пострадавших в результате российской агрессии. Рассказываем, чем будет полезен сайт.

фото: porady.org.ua

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Главная цель — взаимопомощь

Проект объединяет возможности страны, международных неправительственных организаций и волонтеров, чтобы люди, нуждающиеся в помощи, быстро ее получили.

Если вам нужна помощь, заполните короткую форму здесь.

А желающие оказать помощь должны заполнить форму для волонтеров и дождаться звонка оператора, который расскажет о дальнейших шагах.

В качестве помощи можно предоставить продукты, одежду или лекарства, предложить временное жилье, бесплатные транспортные услуги или психологическую поддержку.

Также можно отправить средства на счет Минсоцполитики Украины в НБУ для гуманитарных целей.

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Как писал «Минфин», Министерство обороны Украины совместно с аналитической системой YouControl и при поддержке международного фонда «Відродження» создали онлайн-платформу «Люди для Украины».

Цель проекта — объединить и скоординировать действия всех волонтеров, работающих над обеспечением потребностей ВСУ и ТРО. Платформа позволит профильным специалистам Минобороны в реальном времени отслеживать возможности волонтеров по закрытию конкретных потребностей для армии.

Автор:

Журналист

Светлана Тартасюк

Пишет на темы:

Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции

Источник: МинФин