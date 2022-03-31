єДопомога: чем полезен государственный портал
22 марта Минсоцполитики Украины запустило платформу «єДопомога», чтобы обеспечить насущные потребности граждан, пострадавших в результате российской агрессии. Рассказываем, чем будет полезен сайт.
фото: porady.org.ua
0
Главная цель — взаимопомощь
Проект объединяет возможности страны, международных неправительственных организаций и волонтеров, чтобы люди, нуждающиеся в помощи, быстро ее получили.
Если вам нужна помощь, заполните короткую форму здесь.
А желающие оказать помощь должны заполнить форму для волонтеров и дождаться звонка оператора, который расскажет о дальнейших шагах.
В качестве помощи можно предоставить продукты, одежду или лекарства, предложить временное жилье, бесплатные транспортные услуги или психологическую поддержку.
Также можно отправить средства на счет Минсоцполитики Украины в НБУ для гуманитарных целей.
Читайте также: Humanitarian Nova Poshta: как помочь Украине, если вы за границей
Как писал «Минфин», Министерство обороны Украины совместно с аналитической системой YouControl и при поддержке международного фонда «Відродження» создали онлайн-платформу «Люди для Украины».
Цель проекта — объединить и скоординировать действия всех волонтеров, работающих над обеспечением потребностей ВСУ и ТРО. Платформа позволит профильным специалистам Минобороны в реальном времени отслеживать возможности волонтеров по закрытию конкретных потребностей для армии.
Автор:
Журналист
Светлана Тартасюк
Пишет на темы:
Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции
Источник: МинФин