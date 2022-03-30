Правительство Украины запускает международную кампанию по бойкоту бизнеса в РФ и Белоруссии
Кабмин, Минцифры, Офис по развитию предпринимательства и экспорта, Действие. Бизнес, Минэкономики и МИД запускают международную информационную кампанию по бойкоту против России и Беларуси. Об этом Минцифры сообщает в своем телеграмм-канале.
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«Бизнес, продолжающий сотрудничество с Россией и Беларусью, автоматически становится спонсором убийства мирного населения и войны в Украине. Мы ежедневно боремся, чтобы международные компании прекращали сотрудничество с врагом», — говорится в сообщении.
Что предполагает кампания
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призывы к бойкотированию российских и белорусских товаров и компаний за границей.
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объяснение иностранному бизнесу важности такого шага
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содействие быстрому и масштабному падению экономики стран-агрессоров.
Почему бизнес должен бойкотировать россию
Министерство отмечает, что бойкот российского рынка подтверждает, что бизнес не безразличен к трагедии в Украине и осуждает вторжение России. Бойкотируя агрессора, бизнес поддерживает украинцев, чем повышает собственную репутацию и доверие к себе.
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«Компании, молча продолжающие сотрудничать с убийцей, теряют инвестиции, клиентов и получают хейт от общества в соцсетях, митинги под своими офисами, письма в свой адрес, критику от лидеров мнений, негативные статьи в онлайн-медиа и т. д. Поддерживаете убийцу — убиваете себя», — комментирует Минцифры.
Министерство предлагает украинцам присоединиться к бойкоту по ссылке: https://business.diia.gov.ua/do-not-sponsor-murder
Напомним
28 марта Bloomberg объявил, что приостановит свои операции в РФ и Беларуси. У клиентов Bloomberg из этих стран не будет доступа ни к одному финансовому продукту компании, в том числе терминалу и электронным торговым платформам, говорится в заявлении. Торговые функции для российских ценных бумаг также будут заблокированы.
В то же время ряд международных компаний продолжают работать в РФ, обычно оправдываюсь гуманитарной целью. К примеру, гендиректор Auchan Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, поскольку «действует в интересах гражданского населения».
Источник: МинФин