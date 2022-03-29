Ущерб от российского вторжения превышает $1 триллион, а падение ВВП 35% — Шмыгаль

Из-за нападения России наша страна уже потеряла более $1 триллиона. Падение ВВП составляет 35%. Такие цифры озвучил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает Интерфакс-Украина.

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Россия нанесла сокрушительное разрушение инфраструктуре и экономике. Также следует учитывать и потери в будущем.

«Ущерб, рассчитанный косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы — составляет более триллиона долларов», — сказал Шмигаль.

Премьер также отметил, что подсчет пока экспертный, но ущерб структурирован.

Инфраструктурные потери

По его словам, первая его составляющая — прямые инфраструктурные убытки.«Это то, что мы потеряли в результате прямого разрушения — мосты, дороги, жилье, здания, но эти цифры ежедневно растут. Сейчас наша оценка — около $120 млрд. Если с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов, то более $270 млрд», — объяснил он.

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Премьер-министр уточнил, что для детального подсчета создан реестр утраченного имущества, часть его будет работать через «Дію», и каждый человек может зарегистрировать потери, причиненные его домовладению.

«У нас будет точный, почти бухгалтерский учет всех причиненных убытков. Это стандартный подход при подобных случаях», — отметил глава правительства.

Падение ВВП

Он добавил, что вторая составляющая — это подсчет потерь украинской экономики. «Это падение ВВП в расчете на месяцы, когда мы будем продолжать боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. По нашим расчетам, эта сумма составляет более $290 млрд», — сказал Шмигаль.

По его словам, треть — потери, которые понесло государство в результате уменьшения ВВП в перспективе. «До войны у нас были планы, как будет расти наша экономика. Теперь предприятия, которые должны приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка», — констатировал глава украинского правительства.

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В интервью он оценил падение ВВП Украины в 2022 году в 35% и более.

По данным Госстата, в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4% после спада на 3,8% в 2020 году, его номинальный объем составил около $200 млрд.

Источник: МинФин