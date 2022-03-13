Стартовал проект по предварительной оценке разрушений, нанесенных агрессором

Kyiv School of Economics совместно с Офисом Президента и Министерством экономики начала проект по фиксации и предварительной оценке разрушений, нанесенных агрессором.

Фото: DW

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Каждый может предоставить информацию о разрушении и ущербе, причиненном в результате российской агрессии.

Ваши данные должны быть достоверны и структурированы:

Укажите тип и название объекта, город и область, где объект находится, дату разрушения (или причинения другого ущерба). Прежде всего важно собрать данные о разрушении инфраструктурных, крупных административных объектов и многоэтажек (мосты, аэропорты, школы, больницы и т. д.). Также вы можете загружать и ваши личные потери, которые вы понесли в результате войны.

Загрузите фото до и после разрушения, где четко виден объект (файл не должен превышать 200 мегабайт).

Кратко опишите, что произошло. Пример: В результате ракетного удара полностью разрушена школа 134. Все внутри внутри повреждено. Задело окружающие сооружения.

Как не следует делать:

Попали в школу 134. Там все погорело.

Оставьте контакты свидетелей разрушения

Это нужно сделать на сайте https://damaged.in.ua/

Источник: МинФин