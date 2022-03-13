Commerzbank вслед за Deutsche Bank уходит из россии

Немецкий Commerzbank присоединяется к конкуренту Deutsche Bank и выходит с российского рынка под давлением санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Мы прекратили вести новый бизнес в России и останавливаем существующие транзакции», — заявила пресс-секретарь банка. «Конечно, мы соблюдаем санкции».

В первый день российско-украинской войны, 24 февраля, банк заявил, что его риски как в России, так и в Украине были управляемыми. Commerzbank владел отечественным банком «Форум», который после кризиса 2008−2009 гг. продал бизнесмену на политику Вадиму Новинскому. Весной 2014 г. этот банк был признан неплатежеспособным.

Кто еще уходит из России

Днем ранее о выходе с российского рынка заявил крупнейший немецкий банк Deutsche Bank, дочь которого также работает в Украине, обслуживая небольшой пул корпоративных клиентов.

Волна выхода банков из страны-агрессора началась с американских инвестгигантов. Так, Goldman Sachs Group Inc стал первым среди крупных банков с Уолл-стрит, который анонсировал выход из РФ из-за войны против Украины. За ним сразу последовал крупнейший банк США JPMorgan.

Кто остается

Вместе с тем из России не спешит идти ряд других международных банков, сестры которых работают также в Украине. Крупнейший из таких — австрийский Raiffeisen, французские Credit Agricole и BNP Paribas, венгерский ОТР.

Источник: МинФин