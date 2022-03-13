Финансы

Байден поручил выделить еще $200 млн на помощь Украине

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 13 марта, 2022
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Президент США Джо Байден поручил выделить еще 200 млн. долларов на военную помощь Украине. Соответствующий меморандум он подписал 12 марта, говорится на сайте Белого дома.

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Читайте на «Цензор.НЕТ»: США выделят Украине 53 млн долларов помощи

Средства будут взяты из бюджета Минобороны. «В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как Президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки… я делегирую Государственному секретарю полномочия отдать распоряжение о сокращении оборонных статей и услуг Министерства обороны, а также военного образования и обучения на общую сумму до 200 миллионов долларов США для оказания помощи Украине», — говорится в документе.

Недавно Конгресс США окончательно одобрил $13,6 млрд. помощи Украине.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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