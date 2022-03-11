Главное за неделю: ЕС поддержал евроинтеграцию Украины, национализация активов РФ, прогноз курса после войны

Украина официально приступила к процессу евроинтеграции. Лидеры Е С сказали «да»

Украина начала процесс евроинтеграции официально — на саммите в Версале на заседании Совета Е С все лидеры стран Евросоюза поддержали такое решение. «Историческая ночь в Версале. После пяти часов жарких дискуссий лидеры ЕС сказали да украинской евроинтеграции. Процесс начался», — говорится в публикации.

​Украина национализирует российские активы: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок национализации Украиной активов, принадлежащих РФ или госкомпаниям агрессора.

МВФ выделяет Украине $1,4 млрд в качестве экстренной помощи

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение для Украины экстренного финансирования в размере $1,4 млрд.

Каким будет курс доллара после войны и куда скатится рубль

За две недели войны ландшафт украинского финансового рынка полностью изменился. НБУ перешел к фиксированному курсу — 29,25 гривен за доллар и 33,17 грн по евро. Значительная часть валютных операций была ограничена. Торги на межбанке приостановлены, а на наличном рынке клиенты не могут официально купить валюту.

Правительство введет налоговые льготы на время войны: ФОП освободят от ЕСВ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о специальном пакете поддержки бизнеса и работникам во время войны.

Россия стала самой подсанкционной страной в мире

На Российскую Федерацию уже наложили 5530 санкций. Страна-агрессор обошла по этому показателю Иран и Северную Корею.

Кабмин утвердил порядок выплат помощи украинцам, потерявшим работу. Получат по 6,5 тыс. грн

США запретили импорт нефти и газа из России

США запретили импорт российских нефти и газа из России. Об этом сообщил президент Джо Байден.

Россиянам запретили покупать наличную валюту и снимать со счетов больше $10 тысяч

С 9 марта по 9 сентября 2022 г. Центральный банк России устанавливает особый порядок выдачи средств по валютным вкладам.

Как купить военные облигации и помочь стране. Инструкция

Две недели жестокой войны. Каждый украинец хочет быть причастным к победе: те, кто не отправляется на фронт, старается поддержать армию финансово. Огромное количество организаций и инициатив уже объявило о сборе средств. Механизм для помощи армии и поддержки страны предложило и Министерство финансов.

Источник: МинФин