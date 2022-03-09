Финансы

Курсы евро и доллара по отношению к рублю обновили исторические рекорды

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 9 марта, 2022
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Курсы доллара и евро во время торгов на Московской бирже 9 марта днем снова обновили исторические максимумы, при этом доллар уперся в установленную биржей новую верхнюю границу — 120,83 рубля, евро достиг 131 рубль. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Курс доллара составил 117 руб./$1 в 12:34 по киевскому времени. Евро стоил 125 рублей.

Доллар при этом оказался на 12 рубля выше уровня действующего официального курса, евро — на 9 рублей выше официального курса.

До начала вторжения России в Украину курс был такой: 81 рубль/$1, 91 рубль/1 євро.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 9 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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