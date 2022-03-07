Золото резко выросло в цене и уже превысило $2000

Цены на золото достигли $2 тыс. впервые за полтора года, на фоне продолжения войны РФ против Украины, сообщает BusinessDay.

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Наиболее высокий показатель, отмечает издание, наблюдался в августе 2020 года.

Тем временем, спотовое золото выросло на 1,1% до $1990,20 за унцию с утра понедельника, 7 марта. Фьючерсы на золото в США выросли на 1,4% до $1993,30.

По мнению аналитиков, которых цитирует издание, при условии продолжения войны следующего рекордного показателя в $2100 за унцию может достичь очень быстро.

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Источник: МинФин