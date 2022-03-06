Италия начала замораживать активы российских олигархов: США готовятся последовать ее примеру

Власти Италии приступили к процедуре заморозки активов российских олигархов на €140 млн. Об этом сообщил глава МИД страны Луиджи Ди Майо в эфире государственного телевидения RAI.

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Власти сообщили, что это коснулось яхты основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова стоимостью €65 млн. По информации СМИ, также арестована яхта владельца Volga Group Геннадия Тимченко.

Российские миллиардеры Алексей Мордашов и Геннадий Тимченко включены в санкционный список Евросоюза, принятый в связи с нападением РФ на Украину.

Накануне яхта «Леди М» Мордашова была задержана в порту Империи, а яхта «Лена» Тимченко — в Сан-Ремо.

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Сотрудники итальянской Финансовой гвардии Италии (силового подразделения Минэкономики) также арестовали недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова (основателя USM Holdings, в который помимо «Металлоинвеста» входят мобильный оператор «Мегафон», Mail.ru Group и «ЮТВ Холдинг») и российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Оба они также являются фигурантами санкционных списков ЕС, утвержденных после начала войны России против Украины. Об этом сообщила в субботу газета La Repubblica.

По ее данным, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии.

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Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Министерство юстиции США создаст специальную группу для расследования деятельности российских олигархов. Он добавил, что Соединённые Штаты на примере европейских партнёров предпримут все усилия для конфискации имущества россиян, нажитого неправедным путём. Президент уточнил, что речь идёт о «яхтах, роскошных квартирах и частных самолётах».

Источник: МинФин